AK Waidhofen zog Vorjahres-Bilanz: Über 3.200 erforderliche Beratungen

1.081.723 Euro konnten seitens der Arbeiterkammer im Vorjahr für ihre Mitglieder erreicht werden. Dies wurde im Rahmen einer Pressekonferenz am 29. März in der Arbeiterkammer Waidhofen bekannt gegeben.

„7.300 Menschen haben mit uns Kontakt aufgenommen, Manchmal ging es nur um rasche Auskünfte wie Kurzarbeit, Kündigung, Homeoffice oder Freistellung wegen Kinderbetreuung“, erklärt Bezirksstellenleiter Christian Hemerka. In mehr als 3.200 Fällen benötigten die Menschen hingegen weiterführende Beratung und die Unterstützung in konkreten Problemfällen.

Fragen zum Sozialrecht sind im Steigen begriffen

Bemerkenswert findet Hemerka, dass die Fragen immer mehr in Richtung Sozialrecht gehen und stellt einen konkreten Fall vor. Ein Pfleger einer Intensivstation wandte sich an die Arbeiterkammer, da seine Tätigkeit nicht als Schwerarbeit anerkannt wurde. Seine Kollegen mit Hauptwohnsitz in Wien hingegen hätten diese Anerkennung erhalten. „Der Pfleger kam aufgrund seiner 12,5-Stunden-Tage kaum auf die notwendigen 15 Einsätze pro Monat. Auch die sechs Nachtdienste konnte er dadurch nicht nachweisen“, erläuterte Hemerka. Kollegen, die ihre Schwerarbeiterzeiten bereits von der Pensionsversicherung bescheidmäßig anerkannt bekommen haben, waren bereit, für ihren Kollegen als Zeugen auszusagen.

Der Bezirksstellenleiter sieht dieses Problem als gesteuert, denn: „Je mehr Pflegepersonal in Schwerarbeiterpension geht, desto größer wird der Pflegenotstand. Darum zögert die Pensionsversicherungsanstalt, Schwerarbeit anzuerkennen, weil die Betroffenen damit früher in Pension gehen können“, erklärt Hemerka und regt eine Anrechnung analog der Bauarbeiterregelung an.

Psychologische Schulungen fordert Kammerrätin Michaela Schön, da auch die Belastungen für die Betriebsräte einem Wandel unterliegen. „Die Arbeiter kommen mit ihren Problemen zu uns, weil sie selbst überfordert sind. Schichtarbeit, Work-Life-Balance oder Altersteilzeit sind Themen, die uns beschäftigen. Und die Teuerung ist ein Problem, das uns rund um die Uhr beschäftigt.“

Kollektivvertragserhöhung hinter der Inflationsrate

Kammerrat Andreas Hitz wies darauf hin, dass es zwar tolle Abschlüsse mit 9.5 bis 9.8 Prozent bei den Kollektivverträgen gäbe, dass diese Erhöhung dennoch von der Inflation aufgefressen werde: „Wir können die Verbrechen der Bundesregierung nur abfedern! Früher haben die Leute auch nicht mehr verdient, aber es ist ihnen einfach mehr geblieben.“ Weiters sei ein Einbruch in der noch guten Auftragslage durch die Kreditrichtlinien zu erwarten und eine Stagnation der Wirtschaft zu befürchten.

Vizepräsidentin Gerda Schilcher stimmte den Ausführungen zu. „Ich bin mit der Situation in den Spitälern durch meine Tätigkeit als Betriebsrätin im Uniklinikum St. Pölten bestens vertraut und ich finde es wichtig, dass wir bei den Regionaltouren zu den Menschen kommen.“ Weiters ging sie auf die Mehrfachbelastung der Frauen ein und darauf, dass die Kluft durch die Coronapandemie noch verschärft wurde. „Es ist wichtig, dass wir Beispiele exemplarisch anführen, weil Klatschen allein zahlt nicht die Miete!“

