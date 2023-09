Arbeitslosigkeit im Bezirk Waidhofen gegen den Trend gesunken

„So erfreulich die anhaltende positive Arbeitsmarktentwicklung ist, so schwierig gestaltet sich aktuell unser Matching zwischen Arbeitskräfteangebot und -nachfrage. Rund die Hälfte aller Jobsuchenden im Bezirk haben Vermittlungseinschränkungen wie gesundheitliche Probleme. Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit steht daher weiter ganz oben auf unserer Agenda“, sagt AMS-Geschäftsstellenleiterin Edith Palisek-Zach.

Überdurchschnittlicher Rückgang bei Langzeitarbeitslosen

Sieben Prozent aller arbeitslosen Personen im Bezirk suchen bereits ein Jahr oder länger einen Job, das sind 29 oder um 11,9 % weniger als im August des Vorjahres. „Nirgendwo in Österreich konnte die Zahl der langzeitarbeitslosen Personen in den letzten Jahren so stark reduziert werden wie in Niederösterreich. Aktuell sind es im Vergleich zu 2019 um 51 % weniger. Im Bezirk Waidhofen sind es sogar um 68,8 % weniger. Intensive Beratung und Vermittlung sowie gezielte Förderung zeigen klare Wirkung. Mit der anhaltenden Arbeitskräftenachfrage werden wir für diese Jobsuchenden berufliche Wiedereinstiegschancen konsequent erarbeiten und den Rückbau der Langzeitarbeitslosigkeit fortsetzen“, informiert Palisek-Zach.

Mit Ende August waren 241 offene Stellen (davon elf nicht sofort verfügbar) beim AMS Waidhofen gemeldet. Dies bedeutet ein Plus von vier Jobvakanzen gegenüber dem Vorjahr. Seit Jahresbeginn 2023 ist es dem AMS Waidhofen gelungen, 775 freie Stellen zu besetzen.

Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Bezirk Waidhofen

Ende August waren 414 Personen beim AMS Waidhofen/Thaya arbeitslos vorgemerkt, ein Rückgang um sechs Arbeitslose oder –1,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Rechnet man die Schulungsteilnehmer (103 Personen) dazu, waren im Bezirk Waidhofen im August 517 Personen registriert, das sind um 4,1 % (22 Personen) weniger als im Vorjahr.

Männer profitieren von der derzeitigen Arbeitsmarktentwicklung stärker (–13 od. –15,4 %) als Frauen. Hier ist ein Anstieg von +7 oder +3,9 % zu verzeichnen.

Nach Altersgruppen gab es bei den Jugendlichen mit minus 19,2 % den stärksten Rückgang. Bei der Personengruppe 50+ gab es ebenfalls einen Rückgang von –4,2 %. Bei den Personen im Haupterwerbsalter (25–49 Jahre) ist die Arbeitslosigkeit um 5,5 % gestiegen.

Auch Ende August gibt es weit mehr offene Lehrstellen als Lehrstellensuchende: Die 31 Lehrstellensuchenden aus dem Bezirk können aus 65 offene Lehrstellen (53 davon nicht sofort verfügbar) wählen.