Arbeitslosigkeit im Bezirk Waidhofen sinkt gegen NÖ-Trend weiter

Entgegen dem NÖ-weiten Trend mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit um +3,6 % sinkt die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk Waidhofen weiter. „Im Vergleich zu Juli 2022 ist die Zahl der arbeitslosen Personen weiter um 4,5 % auf insgesamt 405 gesunken", berichtet AMS-Geschäftsstellenleiterin Edith Palisek-Zach.

Die in diesem Indikator nicht enthaltene Zahl der Arbeitslosen in Schulungen des AMS ist im Vergleich zum Vorjahr um 12 (oder +10,3 %) auf insgesamt 129 gestiegen. Somit waren Ende Juli 2023 in Summe 534 Personen, davon 405 Arbeitslose und 129 Personen in Schulung beim AMS Waidhofen vorgemerkt, was einer Reduktion um minus sieben Personen oder – 1,3 % gegenüber dem Vorjahresstichtag entspricht.

Entwicklung der Arbeitslosigkeit nach Geschlecht und Alter

Ältere Personen ab 50 (-8,4 % bzw. -14) weisen weiterhin einen Rückgang der Arbeitslosigkeit im Juli 2023 auf. Die Zahlen der arbeitslosen Frauen (- 6,35), Männer (- 3,05), Jugendlichen (- 2,8 %) sowie jener im Haupterwerbsalter (-0,5 %) sind ebenfalls gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Langzeitarbeitslosigkeit weiter rückläufig

Trotz steigender Arbeitslosenzahlen geht die Langzeitarbeitslosigkeit in Niederösterreich bereits 23 Monate in Folge zurück. „Niederösterreich zählt mit diesem Ergebnis ganz klar zu den Top-Performern in Österreich. Im Bezirk Waidhofen ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Vergleich zum Juli 2022 um 30,8 % gesunken. Trotzdem gestaltet sich unsere Vermittlungsarbeit zwischen Arbeitskräften und offenen Jobs zunehmend herausfordernd. 74 % der im Bezirk vorgemerkten langzeitarbeitslosen Personen haben Vermittlungseinschränkungen wie gesundheitliche Probleme und mehr als die Hälfte sind älter als 50 Jahre. Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit bleibt daher weiter ganz oben auf unserer Agenda“, informiert Palisek-Zach.

Hohe Dynamik am Arbeitsmarkt

Im laufenden Jahr konnten bereits 700 Stellen mit geeigneten Arbeitskräften besetzt werden um 8,2 % mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 756 AMS-Kunden aus dem Bezirk haben ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beendet.

Die Unternehmen aus dem Bezirk suchen weiterhin nach Arbeitskräften. Ende Juli 2023 sind mit 250 freien Stellen (davon 238 sofort verfügbar) um 3,5 % mehr als im Rekordjahr 2022 gemeldet. Die 27 Lehrstellensuchenden aus dem Bezirk können aus 81 (davon 6 sofort verfügbaren) Lehrstellen wählen.