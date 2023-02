Zahlen im Bezirk Waidhofen/Thaya blieben unverändert

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres ist die Zahl der vorgemerkten Personen unverändert. Ende Jänner 2023 waren beim Arbeitsmarktservice Waidhofen 733 Personen arbeitslos gemeldet. „Die Arbeitslosigkeit ist im Bezirk trotz saisonalem Höhepunkt im Jänner mit 733 vorgemerkten Jobsuchenden weiterhin sehr niedrig. Wir müssen bis ins Jahr 1981 zurückschauen, um ein niedrigeres Niveau zu finden“, so Geschäftsstellenleiterin Edith Palisek-Zach.

Die in diesem Indikator nicht enthaltene Zahl der Arbeitslosen in Schulungen des AMS ist im Vergleich zum Vorjahr um 5 (oder – 3,6 %) auf insgesamt 133 gesunken. Somit waren Ende Jänner 2023 in Summe 866 Personen, davon 733 Arbeitslose und 135 Personen in Schulung beim AMS Waidhofen vorgemerkt, was einer Reduktion von 0,6 % gegenüber dem Wert des Vorjahresstichtages entspricht.

Mit Ende Jänner waren 199 offene Stellen (davon 22 nicht sofort verfügbar) beim AMS Waidhofen gemeldet. Dies bedeutet eine Reduktion von 34 offenen Stellen im Vergleich zum Vorjahr. Den 21 Lehrstellensuchenden stehen 80 offene Lehrstellen (15 sofort verfügbar) zur Verfügung.

„Die Arbeitslosigkeit im Bezirk ist bei der Personengruppe 50+ gegenüber dem Vergleichszeitpunkt des Vorjahres um 36 oder -11,3% zurückgegangen. Bei den Personen im Haupterwerbsalter (25 bis 49 Jahre) gab es im Jahresvergleich einen Anstieg um 27 (+7,7%) und bei der Gruppe der unter 25-Jährigen ein Plus von 9 oder 14,1%“, informiert die Geschäftsstellenleiterin des AMS Waidhofen.

44 Langzeitarbeitslose: Deutlich unter NÖ-Schnitt

Aktuell sind 44 Personen aus dem Bezirk langzeitarbeitslos (rund 82% sind Männer). Das sind 6% der im Bezirk arbeitslos vorgemerkten Personen. In Niederösterreich liegt der Anteil bei 10,8%. Gegenüber Jänner 2022 konnte die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Bezirk um 24 (-35,3%) reduziert werden.

„Diese erfreuliche Entwicklung gibt uns in unseren gesetzten Maßnahmen recht. Trotzdem gestaltet sich unsere Vermittlungsarbeit zwischen Arbeitskräften und offenen Jobs zunehmend schwierig. Über ein Drittel aller Jobsuchenden haben Vermittlungseinschränkungen wie gesundheitliche Probleme – bei den Personen mit Langzeitarbeitslosigkeit sind es sogar 73%. Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit bleibt daher weiterhin ganz oben auf unserer Arbeits-Agenda“, so Palisek-Zach.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.