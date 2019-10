Die Straßenmeisterei Raabs führt derzeit In Lindau Kanalbauarbeiten durch. Gegen 10.10 Uhr bediente ein 50-jähriger Seebser die Greifschaufel, welche an einem Lkw-Kran befestigt und mit feinem Schotter gefüllt war. Der 30-jähriger Arbeiter stand bei der Baugrube, in welche ein Teil des Schotters geschüttet werden sollte um ein Rohr zu bedecken.

Als sich ausreichend Schotter in der Baugrube befand, rief er „Halt“, woraufhin der 50-Jährige die Greifschaufel wieder schloss. Zur selben Zeit drehte sich der jüngere Arbeiter um, rutschte aus und wollte sich reflexartig an der Greifschaufel festhalten. Dabei geriet er mit dem kleinen Finger der rechten Hand in die Greifschaufel, welche sich gerade schloss, wodurch die Fingerkuppe des rechten kleinen Fingers abgetrennt wurde.

Der verletzte Arbeiter wurde an der Unfallstelle vom Notarzt erstversorgt und anschließend mit der Rettung in das Landesklinikum Horn gebracht.