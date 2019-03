Techniker stürzte 2,5 Meter in Liftschacht .

Ein 27-jähriger Techniker aus der Gemeinde Drosendorf stürzte in der „Walzmühle“ in Raabs rund 2,5 Meter in einen Schacht und wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber C2 in das Waldviertelklinikum Horn geflogen werden.