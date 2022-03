Diakon Josef Trinko: Ungebrochenes Vertrauen in Gott

Zwei Anlässe zum Feiern gab es für Diakon Josef Trinko aus Arnolz innerhalb eines Jahres: Am 25. März 2021 jährte sich der Tag seiner Diakon-Weihe zum 20. Mal, und am 8. Februar 2022 feierte er seinen 75. Geburtstag. Er wurde 1947 als jüngstes von elf Geschwistern geboren, vier von ihnen starben schon im Kleinkindalter. Mit sechs älteren Schwestern war er sozusagen der Hahn im Korb, der einzige Sohn seiner Eltern, die eine Landwirtschaft betrieben. Da ein Onkel und ein Cousin als Priester und zwei Tanten als Pfarrhaushälterinnen tätig waren, verbrachte er viele Ferientage in den Pfarrhöfen. Als Jugendlicher reifte in ihm schließlich der Wunsch, ebenfalls Priester zu werden.

Vater starb unerwartet

Doch das Schicksal wollte es anders: Als Josef Trinko 16 Jahre alt war, starb sein Vater unerwartet. Seine Verwandten legten ihm nahe, die Mutter jetzt mit der Arbeit auf dem Bauernhof nicht alleine zu lassen, und er fügte sich diesem Ratschlag. Später übernahm er den elterlichen Hof, heiratete 1968 und wurde Vater eines Sohnes und dreier Töchter. Auf dem Hof hielt er neben Kühen, Schweinen, Hühnern und Hasen auch zwei Schafe, die von den Kindern besonders geliebt wurden und daher auch nicht getötet und gegessen werden durften. Als jedoch ein Lamm zur Welt kam und dafür kein Platz mehr vorhanden war, wurde es geschlachtet, als die Kinder gerade in der Schule waren. Die daraus zubereitete Mahlzeit wurde den Kindern gegenüber als Hasenbraten deklariert. Später, als Jugendliche, erfuhren sie die Wahrheit, und es wurde ihnen klar: „Jetzt wissen wir also, warum wir so große Hasen hatten.“

Großer Schmerz widerfahren

Ein großer Schmerz widerfuhr Josef Trinko durch den Tod seiner Ehefrau, die 1994 im Alter von 47 Jahren tödlich verunglückte. Innerhalb von drei Jahren verlor er neben seiner Gattin, mit der er 26 Jahre verheiratet gewesen war, auch noch seine Mutter und seine Schwiegermutter. Drei seiner Kinder lebten damals noch zuhause. Nach einiger Zeit fasste er den Entschluss, sich zum Diakon ausbilden zu lassen, und begann 1996 mit dem Fernstudium der Theologie. Von 1997 bis 2000 absolvierte er die praktische Ausbildung im Priesterseminar St. Pölten.

Am 25. März 2001, am Laetare-Sonntag und Hochfest zur Verkündigung des Herrn, wurde er von Weihbischof Heinrich Fasching in der Kirche von Pfaffenschlag zum Diakon geweiht. Im Dekanat Waidhofen feiert er seitdem Wortgottesdienste, Christmetten, die Osternacht, Taufen, hält Begräbnisse und begleitet den Friedhofsgang zu Allerheiligen. Die Wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi, die Beichtabnahme und die Krankensalbung können nicht vom Diakon durchgeführt werden, sie sind dem Priester vorbehalten. Von 2001 bis 2002 durchlief Josef Trinko die Ausbildung zur Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung in Horn sowie ein Praktikum im Haus Frohsinn in Zwettl und konnte daraufhin Menschen in Pflegeheimen und auf Palliativ-Stationen beistehen, Mut zusprechen und Trost spenden.

Großvater von acht Enkelkindern

Josef Trinko ist inzwischen Großvater von acht Enkelkindern, die ihm große Freude bereiten. Schmunzelnd verrät er: „Mein ältester Enkel ist am 31. Dezember 1999 geboren, also im vorigen Jahrtausend. Und da soll ich keine weißen Haare haben dürfen?“ In seinem Elternhaus, in dem er geboren und aufgewachsen ist, lebt er bis heute, nun allerdings alleine. Zu seinem 75. Geburtstag im Februar erhielt er viele gute Wünsche von Menschen, die ihn lieben und schätzen. Über ein persönliches Glückwunschschreiben von Bischof Alois Schwarz und Weihbischof Anton Leichtfried freute er sich besonders.

Zum Nachdenken

Als Anregung zum Nachdenken gibt er die Aussage eines Priesterkollegen wieder: „Sollten wir in den Himmel kommen, werden wir uns wundern, wer da ist, und uns wundern, wer nicht da ist.“ Sein Vertrauen in Gott ist ungebrochen groß. „Gott ist gütig“, ist er überzeugt und zitiert aus dem Jakobusbrief, „Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht.“

