Die Nachfolge für den beliebten Raabser Gemeindearzt Karlheinz Schmidt ist gesichert, mit 1. April wird Kiril Kirilov die Ordination übernehmen. Diese Lösung wurde von beiden Ärzten in den letzten drei Monaten entwickelt.

Der gebürtige Slowake ist seit 2001 als Anästhesist und Intensivmediziner am Landesklinikum Waidhofen tätig und war auch von Anfang an (2007) als Notarzt am Raabser Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) tätig. Sein Medizinstudium absolvierte er in Wien, die Facharztausbildung in Waidhofen. Der Übergang erfolgt fließend, Kirilov ist schon jetzt in der Praxis von Schmidt tätig. „Auf diese Weise gibt es keine Unterbrechung, und ich kenne die Patienten schon“, betont Kirilov.

„Ich will ein würdiger Nachfolger sein und nehme gerne auch neue Patienten“

Alle Patienten werden übernommen, die Ordinationszeiten etwas erweitert. Er sei sich bewusst, in große Fußstapfen zu treten, nachdem Schmidt 38 Jahre lang als Arzt tätig war: „Ich will ein würdiger Nachfolger sein und nehme gerne auch neue Patienten“, verspricht er. Warum Kirilov vom Spital in eine Hausarztpraxis wechselt? „Weil mir der Kontakt mit den Menschen Spaß macht. Es ist wichtig, den Kontakt zur Basis nicht zu verlieren. Wenn man im Krankenhaus nur mit Schwerkranken zu tun hat, verliert man leicht den Blick für die Basis-Medizin“, erläutert Kirilov seine Beweggründe. Im Gegenzug will er auch den Kontakt zum Klinikum nicht abreißen lassen, da die Patienten von einem guten Draht zwischen Hausarzt und Spital profitieren.

Schmidt wird am 31. März seinen letzten Tag als praktischer Arzt haben. Das NEF Raabs führt er im Ruhestand weiter. „Sicher ist eine gewisser Wehmut dabei, immerhin war ich seit meinem 27. Lebensjahr in Raabs als Arzt tätig. Andererseits habe ich dann wieder mehr Zeit für mich und meine vier Enkelkinder, und fürs Tennisspielen“, meint Schmidt.