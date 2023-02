Atemschutz FF Heinreichs: Zwei Trupps bei Ausbildungsprüfung erfolgreich

Bei der Prüfung: Kurt Liball, Patrick Matzinger, Markus Holzweber, Andreas Zainzinger, Tobias Oberbauer, Matthias Riemer, Marcel Weiß, Clemens Wimmer, Dominik Bauer, Bernhard Oberbauer, Gerhard Süss, Manuel Mayer, Christian Panagl und Christian Reegen. Foto: privat

E in Trupp trat in Bronze an, ein weiterer stellte sich der Prüfung in der Stufe Silber.