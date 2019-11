Direktor Roland Senk, seit 2014 in dieser Funktion am Gymnasium aktiv, musste sich zuletzt einer Herzoperation stellen. Diese hat er gut überstanden, und er wird sich nun einer Reha unterziehen.

Archiv Alexander Frank

Die provisorische Schulleitung obliegt jetzt Alexander Frank, der seit 2000 an der Schule ist.

„Es steht in meinem Vertrag so drinnen, dass ich für die Dauer des Krankenstandes die Leitung übernehme“, erklärt er. „Der Schulbetrieb leidet darunter nicht: Wir versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.“ Die Gala zum 150-jährigen Jubiläum des Gymnasiums sieht er als Bestätigung für das Team: „Wir haben gezeigt, was wir zustande bringen können.“

Wann er wieder den Dienst als Stellvertreter antreten kann, kann er derzeit nicht sagen. Senk selbst will um Weihnachten seine Arbeit als Direktor aufnehmen, sollte dies sein gesundheitlicher Zustand erlauben.