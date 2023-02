Auf Safari beim Maskenball der Landjugend Waldkirchen

So ein diverses Tieraufgebot gibt's nicht mal im Dschungel. Beim Maskenball der Landjugend Waldkirchen ging dem Ballmotto nach tief in die Wildnis und zahlreiche Besucher ließen sich die abenteuerliche Safari nicht entgehen. Bei so viel Aufwand für die bunten Kostüme mussten natürlich auch viele Preise vergeben werden.

Auf der Tanzfläche machte der verrückte Fasching schließlich seinem Namen alle Ehre, wenn Löwen, Zebras und Flamingos Hand in Hand tanzen. Die "Mostlandstürmer" sorgten für ausgelassene Partystimmung.

