Windigsteig erhält ein Gemeindearchiv

Windigsteig tritt Nachbarschaftshilfe Plus bei: Die Gemeinde wird künftig beim Projekt „Nachbarschaftshilfe Plus“ teilnehmen. Bei diesem werden hilfsbedürftigen und älteren Menschen durch Freiwilligenarbeit im Alltag unterstütz, etwa durch Botenfahrten, Mitfahrgelegenheiten und Einkäufen.

Klimatickets werden verlängert: Nach einem erfolgreichen ersten Jahr für das Klimaticket zum Ausborgen in Windigsteig (bisher 330 Ausleihungen), wurden wieder zwei Tickets angekauft. Zudem unterstützt die Gemeinde den Kauf von Klimatickets von Bürgern mit zehn Prozent der Kosten.

Siedlung am Sonnblick bekommt Spielplatz: Mit einem Grundsatzbeschluss wurde die Errichtung eines Spiel- und Generationenplatzes in der neuen Siedlung „am Sonnblick“ auf Schiene gebracht. Einer der Bauplätze wird demnach nicht verkauft, um den nötigen Platz zu schaffen. Gemeinsam mit dem Dorferneuerungsverein soll nun ein Plan erstellt werden.

PV-Konzept wird erstellt: Das Photovoltaik-Budget der Gemeinde Windigsteig liegt heuer bei rund 40.000 Euro. „Wir wollen aber nicht komplett konzeptlos an die Sache herangehen“, betont Bürgermeister Nikolaus Noe-Nordberg. Deshalb soll zunächst ein Ausbaukonzept erstellt werden, um die Möglichkeiten auf den Dächern der Gemeindegebäude auszuloten.

Markl erhält Buswartehäuschen: Busreisende in Markl dürfen sich bald über ein Buswartehäuschen freuen. Dieses soll an der Haltestelle in Richtung Waidhofen errichtet werden.