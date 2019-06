Zu einer grenzüberschreitenden Radtour im Rahmen des Volkskultur-Festivals aufhOHRchen brach eine Abordnung am Samstagvormittag in Slavonice (Zlabings) auf.

Nach einem kleinen Festakt mit Tanz und Musik am Hauptplatz in Slavonice ging es los Richtung Waidhofen auf dem Radweg „Thayarunde“. Unterwegs gab es einige Programmpunkte: In Waldkirchen spielten Helmut Hutter mit dem Waldviertler Schrammeltrio sowie die Viehdorfer Tanzlmusi auf. Die Volkstanzgruppe Raabs zeigte einige Tanzeinlagen.

In Dobersberg turnten die Akrobaten, der Volkstanzkreis Traisen-Gölsental tanzte und die Echsenbacher Kirtagsmusik spielte auf. In Thaya unterhielten der Gesangsverein Thaya, die Volkstanzgruppe Waidhofen und das Ensemble Waldvierteltakt. In Kleineberharts warteten die Cremser Selection und die Marün Bluzza’n auf die Radfahrer, ehe die Gruppe am Waidhofner Hauptplatz ihr Ziel erreichte.