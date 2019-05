Auch die Waidhofner Schulen beteiligten sich am Volkskultur-Festival aufhOHRchen.

Am Freitagvormittag standen Schüler der Volksschule, der Neuen Mittelschule, des Gymnasiums sowie der Handelsakademie und Handelsschule auf der Bühne am Hauptplatz. Die Schüler sangen im Chor, zeigten ihr Können an den Instrumenten und schwangen das Tanzbein.