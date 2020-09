Die FPÖ macht jetzt auch im Landtag Wirbel um die Causa Energieagentur: FPÖ-Gemeindesprecher Dieter Dorner will von Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) wissen, wer für das Schulden-Debakel verantwortlich ist. Am Montag folgte dann sogar eine anonyme Anzeige der kompletten Causa bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.

Wie in der NÖN berichtet, sitzt der Verein „Energieagentur der Regionen“ mit 21 Mitgliedsgemeinden im Waldviertel laut zugespielten Unterlagen einer Rechtsanwaltskanzlei auf einem Schuldenberg von bis zu 900.000 Euro.

Zur Auflösung des Vereins, der finanziell nicht mehr zu retten ist, wird ein außergerichtliches Sanierungsverfahren angestrebt, wofür die Mitgliedsgemeinden rund 270.000 Euro, aufgeteilt nach einem Bevölkerungsschlüssel, aufbringen sollen.

Strabare Handlungen und Vertuschung stehen für FPÖ im Raum

In Waidhofen opponierte FPÖ-Stadtrat und Landesrat Gottfried Waldhäusl bereits gegen diese Zahlung der Gemeinde, die im Fall von Waidhofen fast 50.000 Euro ausmachen würde. Waldhäusl stellte mögliche strafbare Vorgänge und deren Vertuschung durch eine rasche Sanierung in den Raum.

Michael Schwab Heimlichtuerei gehört beendet

Nun legte die FPÖ im Landtag nach. „Nicht nur, dass es in der Krise nach dem Corona-Lockdown ohnehin wirtschaftlich problematisch ist, wurden in dieser dubiosen Causa auch keinerlei Letztverantwortlichkeiten geprüft“, kritisiert Gemeindesprecher Dorner. „Ich frage mich, ob der Vereinsvorstand und auch der Rechnungsprüfer lange Jahre in der Pendeluhr geschlafen und den Verein damit dem Pleitegeier geopfert haben.“ Es stelle sich die Frage, inwieweit Landesrat Ludwig Schleritzko über diese Vorgänge Bescheid wusste und wie er dazu stehe, dass die betroffenen Gemeinden teilweise sogar Kredite aufnehmen müssten, um ihre Anteile bezahlen zu können.

Waldhäusl will weiter Druck machen

Waldhäusl sieht in der erfolgten Anzeige der Causa einen richtigen Schritt, wenngleich man abwarten müsse, was die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ergeben werden. Er will jedenfalls weiterhin Druck machen, um die Vorgänge aufzuklären.

Die NÖN ersuchte Landesrat Ludwig Schleritzko um eine Stellungnahme – diese blieb aber bis Redaktionsschluss aus.