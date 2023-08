Feuerwehrleute aus Bezirk halfen zwei Tage in Kärnten

Wie in der Vorwoche berichtet, machten sich vier Feuerwehrleute aus dem Bezirk mit dem bei der FF Heinreichs stationierten Teleskoplader auf den Weg nach Kärnten. Dort trafen sie am Montag der Vorwoche kurz vor 21 Uhr ein.

Dienstagfrüh begannen die Arbeiten in Bleiburg mit dem Freimachen von Verkehrswegen von Schlamm und Geröllmassen. Am Dienstagnachmittag verlegte die Mannschaft ins 30 Kilometer entfernte Unterbergern. Auch hier wurden Verkehrswege von Schlamm und Schotter freigemacht. Die Situation ist weiter angespannt. Die Pegel der Flüsse sinken, jedoch bleibt die Gefahr von Erdrutschen weiterhin sehr hoch.

Am Mittwoch wurden die vier Mitglieder aus dem Bezirk Waidhofen von je einem Mitglied der Feuerwehren Karlstein und Heinreichs abgelöst. Am Donnerstag war der Einsatz für die Waidhofner Feuerwehrleute beendet - sie kamen am Donnerstagabend wieder zu Hause an.