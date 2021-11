Gerücht: Chirurgie-Schließung in Waidhofen/Thaya mit Jahresende?

Die Gerüchteküche brodelt wieder einmal rund um das Landesklinikum Waidhofen: Der chirurgischen Abteilung drohe mit Jahresende die Schließung, statt dessen soll die Tagesklinik auf acht Betten erweitert werden. Auch die Urologie soll in absehbarer Zeit nach Horn verlegt werden, berichtet die "Krone" mit Berufung auf Insider im Krankenhaus.

Wie die NÖN erfuhr, soll es auch weitere Indizien geben, die darauf hindeuten könnten, dass der Standort Waidhofen "heruntergefahren" werden soll: So müsste etwa chirurgische Instrumente zum Desinfizieren nach Horn gebracht werden, und mit der anstehenden Pensionierung eines Oberarztes in der Chirurgie Ende 2021 bzw. Anfang 2022 drohe eine weitere Verschärfung eines Personalmangels am Standort (die NÖN berichtete).

An der Schließung der Chirurgie soll jedoch sowohl laut Quellen aus dem Landesklinikum als auch laut Auskunft der Landesgesundheitsagentur nichts dran sein. Die NÖN bat die Landesgesundheitsagentur um eine offizielle Stellungnahme.

Landesgesundheitsagentur: Keine Schließung geplant

"Wir dürfen mitteilen, dass es keine Überlegungen zu einer möglichen Schließung der Chirurgie am Standort Waidhofen gibt. Aktuell prüft die NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) gemeinsam mit der Geschäftsführung Gesundheit Waldviertel GmbH, der Kollegialen Führung und der Standortleitung Waidhofen mögliche Erweiterungen im Versorgungsauftrag des Klinikums. Dabei findet auch der aktuelle Trend zu mehr tagesklinischer und ambulanter Versorgung Berücksichtigung. Die niederösterreichische Gesundheitsversorgung steht für bedarfsgerechte regionale Versorgungsstrukturen mit entsprechenden Schwerpunktsetzungen, um eine hohe Qualität in Medizin, Pflege und Betreuung sicherzustellen. Wir beobachten niederösterreichweit einen Rückgang der stationären Leistungen zugunsten der tagesklinischen und ambulanten Behandlungsformen mit kurzen Verweildauern", sagt Thomas Schmallegger, Sprecher der LGA.

Ausbau der interdisziplinären Tagesklinik

Das Landesklinikum Waidhofen habe auf diesen Trend bereits reagiert und biete mit der interdisziplinären operativen Tagesklinik, die regional durch die Kliniken Waidhofen, Horn und Zwettl bespielt wird ein entsprechendes Angebot an, welches von den Patienten, wie in der niederösterreichischen Patientenbefragung zur tagesklinischen Versorgung bestätigt, zu 100% angenommen und ausgezeichnet beurteilt werde.

"Diese Versorgungsform und die regionalen Kooperationen sollen bedarfsorientiert noch weiter ausgebaut werden, die Anzahl der tagesklinischen Behandlungen und Operationen am Standort erhöhen und weiters auch die entsprechenden Kapazitäten und Ressourcen sichern, damit das Landesklinikum Waidhofen neben den regionalen Schwerpunkten seinen Versorgungsauftrag als Standardkrankenanstalt erfüllen kann", stellt Schmallegger klar.

Die Desinfektion von Instrumentarien finde unverändert am Standort Waidhofen statt, entkräftigt Schmallegger auch die Behauptung, dass Instrumente nach Horn zur Desinfektion geschickt werden müssten.