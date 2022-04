Aufruf zu Hilfsaktion Waidhofen an der Thaya bittet um Sachspenden für die Ukraine

Lesezeit: 2 Min RN Redaktion NÖN.at

Bürgermeister Josef Ramharter Foto: Matthias Fischer

D er NÖ Gemeindebund und der NÖ Zivilschutzbund organisiert in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und der Feuerwehr eine Sammelaktion für jene Hilfsgüter, die in der Ukraine am dringendsten benötigt werden.