Zum Kabarett „Klima-Wechsel im Waldviertel“ wird um 20 Uhr ins Theater an der Mauer geladen.

Nach der Ausstellungseröffnung „Spiele“ um 9 Uhr im Stadtmuseum geht es am Freitag um 10 Uhr zum Schulchöretreffen „Mit allen Sinnen“ auf den Hauptplatz.

Musikalisch geht es weiter um 14 Uhr mit Ensembles der Albert Reiter-Musikschule und mit „Wirtshausmusik“ ab 19 Uhr in diversen Lokalen der Stadt. Straßenmusik gibt es am Samstag ab 10 Uhr in der Innenstadt, eine grenzüberschreitende Radtour wird um 10.30 Uhr in Slavonice gestartet, um 14 Uhr werden die Radfahrer in Waidhofen erwartet. Chöretreffen (15 Uhr) und Podiumsdiskusson „Das vereinte Europa“ (17.30 Uhr im Stadtmuseum) sowie das Festkonzert „Grenzenlos“ (20 Uhr im Stadtsaal) mit der Donau Philharmonie Wien bieten Abwechslung.

Dem Festgottesdienst am Sonntag um 8.30 und 10 Uhr in der Pfarrkirche folgen ein Frühschoppen (11 Uhr) sowie ein Sternmarsch mit Großkonzert der Blasmusik (12 Uhr) und der Ausklang mit verschiedenen Ensembles auf der Bühne am Hauptplatz.

Details unter www.volkskulturnoe.at.