Nach drei Jahren Pause: Volksfest mit Festzug eröffnet

In den vergangenen drei Jahren wurde immer abgewogen, ob des Fest stattfinden könne oder nicht. Heuer war es wieder möglich die Veranstaltung abzuhalten. Es sei auch im Sinne der Waidhofner wieder Stimmung in die Stadt zu bringen, erklärte Stöger. 400 Freiwillige seien an den Vorbereitungen und der Durchführung des Volksfestes beteiligt. Dies beinhalte auch den sehr wichtigen Kartenverkauf. Vieles habe sich in den letzten Jahren verändert. Die Aufgaben im Rettungsdienst hätten sich verstärkt, dieser Dienst müsse auch während des Festes aufrecht gehalten werden.

Rot-Kreuz-Niederösterreich-Vizepräsident Hans Ebner dankte allen, die das Fest möglich machen sowie jenen, die in dieser Zeit im Rettungsdienst tätig sind und eröffnete das Fest in Anwesenheit vieler Ehren- und Festgäste.

Das weitere Volksfest-Programm

Am Donnerstag, 11. Juni, gibt es ab 10.30 Uhr den Familienfrühschoppen mit den Ros-singer Musikanten und anschließend Festbetrieb. Das Bezirksseniorentreffen findet am Freitag, 9. Juni, ab 13.30 Uhr mit Tanzeinlagen der Volkstanzgruppe Dobersberg und musikalischer Unterhaltung durch Peters Musik statt. Am Abend sorgen DJ Power und die Partygeier für beste Stimmung im Festzelt. Das Discozelt ist an diesem Abend ebenso geöffnet, um 22 Uhr kann eine Feuerwerksshow genossen werden.

Mit einem Kindernachmittag am Samstag um 14 Uhr startet der letzte Festtag. Auch die Verlosung der Dauerkarten wird an diesem Tag im Rahmen der „Bad Taste-Party“ durchgeführt.