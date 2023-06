Anmeldung für Chorleiter-Lehrgang bis 15. Juni

Waidhofen ist einer von sechs NÖ-Standorten der neuen Chorleitungs-Basislehrgänge. Die Chorszene Niederösterreich veranstaltet die einjährige Ausbildung unter der Leitung von Bettina Ledwinka.

Die Initiative ist eine Investition in die Qualität der heimischen Chorlandschaft und besteht aus drei Lehrgängen: chor.leiten elementare (Basislehrgang), chor.leiten intenso (Intensivlehrgang, zweijährig), chor.leiten bravura (Meisterkurs). Für das nachhaltige und gelingende Bestehen eines Chores sind gut ausgebildete Chorleiter unumgänglich. Ab Herbst 2023 gibt es nun für motivierte und engagierte Sänger die Möglichkeit, das Handwerk des Chorleitens von Grund auf zu erlernen. Neben dem gemeinsamen Unterricht in Dirigieren, Musiktheorie, Chormanagement, Literaturauswahl und organisatorischer Projektbetreuung ist der regelmäßige Unterricht an den regionalen Musikschulen das Herzstück des Lehrgangs in Waidhofen.

Die Lehrgangsleiterin Bettina Ledwinka ist gebürtige Dobersbergerin und eine erfahrene Musikerin, Sängerin, Tanzpädagogin und zudem Professorin am Gymnasium Waidhofen.

Anmeldungen zum Lehrgang chor.leiten elementare am Standort Waidhofen sind noch bis 15. Juni möglich. Alle Informationen zum Kurs und zur Anmeldung: www.chorszenenoe.at