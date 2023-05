Girls Day bei ALPLA in Waidhofen/Thaya

15 Mädchen aus der Neuen Mittelschule Dobersberg waren am Girls Day bei der Firma ALPLA in Waidhofen zu Gast. Neben der Vorstellung des ALPLA Familienkonzerns erkundeten sie gemeinsam mit den motivierten Mitarbeitern die verschiedenen Produktionsschritte, das Thema Recycling und was zu einer Karriere als Kunststoffformgeber alles dazugehört.

Die Schülerinnen mussten auch ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen. Mario Tastel, Betriebsleiter und Prokurist, freut sich: „Es war großartig zu sehen, wie viel Interesse und Motivation für Handwerk und Technik in den Mädchen steckt.“

Schülerinnen der NMS Dobersberg beim Werken. Foto: ALPLA

