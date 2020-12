Insgesamt 26 Lehrlinge, darunter ein Drittel Mädchen, werden derzeit bei der Firma TE Connectivity in Waidhofen ausgebildet – und erbringen nicht nur selber tolle Leistungen, sondern werden seitens des Unternehmens top unterstützt.

Damit den jungen Mitarbeitern auch künftig Ausbildungsmöglichkeiten auf Top-Niveau zur Verfügung stehen, investiert TE derzeit in die Infrastruktur und vergrößert die Lehrwerkstatt, sie wird mit modernster Ausstattung ausgerüstet sein.

Kooperation mit FH St. Pölten als optimale Verbindung

Die ganz besondere Neuigkeit ist aber eine neue Ausbildungsmöglichkeit, die TE ab 2021 als einziger Betrieb im Waldviertel bietet. Dabei wird die „klassische Lehre Elektrotechnik“ mit einem FH-Studium „Smart Engineering“ an der FH St. Pölten kombiniert. Diese duale Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre. Abgeschlossen wird sie mit dem „Bachelor of Science in Engineering“.

Diese Kombination stellt laut Werksleiter Christian Zotter eine optimale Verbindung zwischen fundierter Theorie auf Hochschulniveau und intensiver betrieblicher Praxis dar – „und das in einem weltweit tätigen High-Tec-Ausbildungsbetrieb im Waldviertel“, sagt Zotter. Mit dieser Ausbildung werden die „Techniker der Zukunft“ optimal auf Aufgaben im mittleren und höheren Management vorbereitet. Auch bei der TE Connectivity habe man nach dieser Ausbildung Chancen auf eine exzellente Karriere.

Dabei sei das Jahr 2020 auch für die Lehrlinge eine besondere Herausforderung gewesen, sagt Zotter. Die praktische Ausbildung im Betrieb musste mit Maske und Abstand durchgeführt werden, die Berufsschule fand teilweise im Distance Learning und teilweise – für praktische Arbeiten in Werkstätten und Labors – vor Ort statt.

Auch die Ausbildungszeiten im Home Office seien von Lehrlingen und Ausbildnern gleichermaßen großartig gemeistert worden, streut Zotter seinem Team Rosen. Denn 19 der 26 Lehrlinge haben im letzten Ausbildungszyklus einen „ausgezeichneten Erfolg“ für Leistungen in der Berufsschule erhalten. Gleich vier – nämlich Andreas Stangl, Patrick Strohmayer, Marcel Tastl und Verena Matzinger haben sogar ihre Lehrabschlussprüfung mit dieser Bewertung gemeistert.

Matzinger hat noch zusätzlich ein Diplom eingeheimst, weil sie alle vier Ausbildungsjahre mit Auszeichnung absolviert hat. Auch Marcel Wielander und Sebastian Wühl haben dieses Diplom bereits in der Tasche, sie stehen aber noch kurz vor ihrer Lehrabschlussprüfung, beide machen berufsbegleitend auch die Matura. Auch Denise Thor und Matthias Strobl haben das vierte Lehrjahr mit Auszeichnung abgeschlossen.

Der für 14. Jänner geplante Lehrlings-Infoabend musste verschoben werden. Virtuelle Info-Veranstaltungen finden in Kooperation mit Schulen statt. Es besteht nach Voranmeldung unter karriere@te.com auch die Möglichkeit, im Betrieb zu schnuppern.