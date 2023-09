„Minis“ auf Besuch in Iglau

26 Ministranten mit elf Betreuern konnte Pfarrer Gerhard Swierzek in Zlabings begrüßen. Vom dortigen Bahnhof ging es mit dem Triebwagen der tschechischen Bahn „České dráhy“ in einer zweieinhalbstündigen Fahrt in die 65 km entfernte Stadt Iglau. Die Zeit wurde zum pfarrübergreifenden Austausch und zur Organisation einer geplanten Andacht in der St. Jakobskirche in Iglau genutzt.

Beeindruckender Rundgang

Angekommen am Bahnhof „Jihlava Mesto“ machten sich alle auf den Weg zur St. Jakobskirche. Dort wurde die Ministrantenschar schon von Prämonstratenser-Pater Štěpán Jakub Tichý erwartet. Der Aussichtsturm mit einer Gesamthöhe von 63 Metern wurde bestiegen und alle genossen beim Turmumgang in der Höhe von 40 m den wunderschönen Blick über die 50.000 Einwohner-Stadt Jihlava. Der Turm ist seit Juni 1991 für die Öffentlichkeit zugänglich.

Natürlich durfte das Gebet in der Kirche nicht fehlen. In einer kurzen Andacht wurde gedankt, gebetet und gesungen. Die Ministranten brachten sich ein und lasen Gebete und Fürbitten.

Besuch im Iglauer Zoo



Nach dem Mittagessen am Masaryk-Platz vor dem Neptunbrunnen ging es weiter zum Zoologischer Garten Iglau. In einem Tal unterhalb der Stadt liegt dieser Zoo. Er bietet für Groß und Klein eine schöne Abwechslung und ist wirklich respektabel ausgestattet.

Gegen Abend machte man sich zeitgerecht auf den Weg zum Bahnhof. Mangels Navigation wurde daraus ein ausgedehnter, spannender „Marsch“ durch Iglau. Dank der Sprachkenntnisse von Pfarrer Gerhard Swierzek konnte die Mini-Ausflugsgruppe voll mit neuen Eindrücken und gestärkt als Mini-Team die Heimreise antreten.