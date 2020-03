Wie ausgestorben präsentierte sich am Montagvormittag das Einkaufszentrum Thayapark. Gähnende Leere auf dem Parkplatz, nur bei Lebensmittel- und Drogeriemärkten gab es kleinere Auto-Anhäufungen. Eine Polizeistreife drehte beim Lokalaugenschein des NÖN-Reporters gerade eine Runde, wohl um die Einhaltung der Geschäftsschließungen und das Versammlungsverbot zu überwachen.

Aushänge an den Türen der geschlossenen Läden weisen auf die verordnete Sperre hin – gegebenenfalls sind Telefonnummern oder Mailadressen angeführt, unter denen der Betreiber erreichbar ist – etwa beim Reisebüro Frank.

Keine Menschenseele sieht man auch auf dem Spielplatz – obwohl die Kinder unterrichtsfrei haben, scheint das Betretungsverbot, zumindest vorerst, eingehalten zu werden.

Kein Besuch im Landesklinikum

Schauplatzwechsel zum Landesklinikum Waidhofen. Ein Schild weist schon auf der Stiege zum Haupteingang hin, dass eine Besuchssperre gilt und Mitarbeiter den Seiteneingang zu benutzen und ihren Mitarbeiterausweis herzuzeigen haben.

Ein Mann mittleren Alters hält inne, studiert das Schild, und geht weiter zum verschlossenen Haupteingang, wo noch einmal die gleiche Anweisung samt dickem roten Pfeil angebracht ist. Fragende Blicke wechseln zwischen ihm und einer neben dem Eingang stehenden älteren Frau, dann zieht er unverrichteter Dinge von dannen.

Auch auf dem Hauptplatz ist es vergleichsweise ruhig. Ins Rathaus kommt man nur noch mit Voranmeldung, und auch da nur in dringenden Fällen (siehe Bericht auf Seite 8). Auf den Straßen geht es ebenfalls ruhiger zu als an einem typischen Montag. Nur die Lieferdienste und Handwerksfirmen sind nach wie vor fleißig unterwegs, ebenso die Lastwagen. Der Pkw-Verkehr wirkt jedoch spürbar reduziert. Was man schon sieht: Menschen beim Spazierengehen und einige Radfahrer, die das schöne Wetter (oder vielleicht auch die Zeit bis zu einer vollständigen Ausgangssperre?) ausnützen, um Sonne und Frischluft zu tanken.