Entkommener Waldrapp in Groß Siegharts wieder gefangen .

Ein Waldrapp wurde in den vergangenen Tagen rund um Waidhofen in freier Wildbahn gesichtet. Der Vogel war aus dem Waldrapp-Gehege in Waidhofen entkommen. Am Freitagvormittag gelang es, ihn wieder einzufangen.