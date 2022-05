Kindergarten Dobersberg abgerissen

Werbung Baureport Expert Hörmann Anzeige 2,3 Mio. Euro in die Zukunft investiert

Im Gespräch war er schon länger, jetzt ist er relativ schnell passiert – der Abriss des alten Kindergartens in Dobersberg. „Wir hatten die finanziellen Möglichkeiten, darum wollten wir den Abbruch rasch umsetzten, bevor alles noch teurer wird“, erklärt Bürgermeister Martin Kößner, „Eine Sanierung und Weiternutzung wäre aufgrund der schlechten Dämmung nicht sinnvoll gewesen.“ Doch bevor Bagger und Kran anrücken konnten, musste das Gebäude elektrotechnisch von der Schule getrennt werden. Danach wurde in vier Wochen in Eigenregie des Bauhofs das Gebäude ausgeräumt. Möbel, Fußböden, Decken, Heizkörper, Türen und teilweise die Fenster wurden getrennt und über den Abfallwirtschaftsverband entsorgt.

In Folge wurde das Blechdach mit einem Kran-Greifer mit entsprechender Lärmentwicklung abgetragen. Holz, Metall, Dämmwolle und Bauschutt wurden ebenfalls wieder getrennt abtransportiert. Abriss und Entsorgung wurden von der Firma Neuwirth um rund 27.500 Euro erledigt.

Da der Kindergarten Anfang der 1970er-Jahre direkt an das Schulgebäude angebaut wurde, muss nach dem Abriss die Fassade der Schule wiederhergestellt werden. Diese Arbeiten sind noch nicht vergeben. Vorerst wird nun die neu gewonnene Fläche einmal begrünt, und in der nächsten Zeit werden Ideen gesammelt, wie das Areal sinnvoll genutzt werden könnte. Angedacht ist eine Nutzung mit einem gesellschaftlichen Mehrwert, eventuell passend zu der Leader-Strategie der neuen Leader-Region Thayaland.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.