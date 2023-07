Andy Lee Lang: „Never too old to Rock'n Roll“

Kein geringerer als der „Botschafter des Rock'n Roll“, Andy Lee Lang, war am Freitag zu Gast bei „Musik und Kabarett im Stadtpark“. Entertainer, Musicaldarsteller und seit 33 Jahren im Musikgeschäft machen den Musiker zu einer wahren Ikone, die „Never too old to Rock'n Roll“ ist. Und daran ließen der Künstler und seine Band keinen Zweifel aufkommen, als sie mit dem gleichnamigen Titel den Abend eröffneten.

Rock'n Roll-Nummern vom Feinsten drangen durch die Lautsprecherboxen und das Motto des Abends „Let's have a party“ wurde via Mikrofon verkündet. Musikalisches Können, Bühnenpräsenz und die Nähe zum Publikum, die Andy Lee Lang nie verlor, machten das Konzert zu etwas Einzigartigem. Dass sie allesamt nicht nur hervorragende Musiker, sondern auch körperlich fit und durchtrainiert sind, wurde klar, als der Bass (in Wiener Musikerkreisen als „Schwiegermutter“ bezeichnet, wie Lee Lang erklärte) als Basis für eine akrobatische Einlage genutzt wurde oder der Künstler mit den Beinen das Piano bearbeitete, und dabei dennoch die gewollten Töne zu treffen vermochte.

Auch wenn die Geburtsstunde des Rock'n Roll schon fast 70 Jahre zurückliegt, so hat diese Musikrichtung nichts von ihrer Akualität und Kraft verloren, das Publikum mit- und von den Sitzen zu reißen, auch wenn sich mancher nicht mehr ganz in dem Tempo bewegen konnte (oder wollte) wie dies der Entertainer auf der Bühne vorlebte.

Wer einen „Künstler in Not“ unterstützen wollte, der hatte auch die Möglichkeit, eine CD von Andy Lee Lang zu erwerben und diese auch gleich signieren zu lassen. Eine Gelegenheit, die viele Fans auch nutzten, um auch zu Hause noch einmal das richtige Rock'n Roll-Feeling spüren zu können.