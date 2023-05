100 Jahre Reisen in über 500 Postkarten: Ausstellung im Palais Wild

Im Palais Wild, dem ehemaligen Warenhaus Breinessl in Blumau, stellt die Künstlerin Luitgard Eisenmeier in mehr als 500 Ansichtskarten aus fast allen Kontinenten Reisegeschichten der letzten 100 Jahre aus. Die Postkarten zeigen Ansichten von Gebäuden, die heute nicht mehr existieren, weil sie im Krieg zerstört wurden, Landschaften, Städte, das Meer, Bilder aus der Nachkriegszeit, die die Not, aber auch den Wiederaufbau veranschaulichen. Errungenschaften der Technik – die Dampflokomitive, das Zeppelin, die erste Autobahn in Mannheim – sind fotografisch auf Postkarten festgehalten. In Kairo wurden kreativ verhüllte Autos von Friedrich Polleroß in Schwarz-Weiß, von Peter Garmusch in farbigen Kunstfotografien dokumentiert.

Luitgard Eisenmeier, in der Nähe von Ulm geboren, lebt seit 1976 in Wien und im Waldviertel, sie studierte Grafik an der Akademie der bildenden Künste und war Gründungsmitglied der Künstlergruppe „Der blaue Kompressor“. Aus den 1980er-Jahren stammt auch das Mail-Art-Projekt „Der Dichter und das Meer“, das dem bedeutenden griechischen Lyriker Konstantínos Kaváfis (1863-1933) gewidmet war. Für dieses Mail-Art-Projekt schickten die Künstler einander Briefe und Ansichtskarten zu, aus diesen schnitten sie alles weg, das nicht das Meer zeigte, die Karten wurden in Leporellos (ziehharmonikaartig gefaltet) zusammengefügt.

