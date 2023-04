Bunte Vielfalt auf Ebene 4

Nach drei Jahren Pandemie startet das Landesklinikum Waidhofen seine Ausstellungstätigkeit mit einer besonders farbenfrohen Bilderauswahl.

Die in Karlstein lebende Hobbykünstlerin Maria Hofstätter entdeckte bereits im Kindesalter die Liebe zur Malerei. Im Alter von 44 Jahren vertiefte sie in Malkursen ihr Wissen und ist nun leidenschaftliche Malerin. Ihre bevorzugten Techniken sind Aquarell, Grafit und Acryl, das sie auch gerne mit Spachteltechnik kombiniert. Ihre Kreativität zeigt sich in der Vielfalt dieser Maltechniken und Motive. Portraits, Landschaften und Blumen, aber seit neuestem auch Tiere, gehören zu ihrem breiten Repertoire.

„Mir ist es ein Anliegen, meinen Bildern eine Seele einzuhauchen und so die Herzen der Menschen zu berühren“, so die Künstlerin, die gerne auch ihre Naturverbundenheit in ihren Arbeiten zum Ausdruck bringt.

„Es ist schön, dass wir nach Jahren der Pandemie die Kunst wieder einem breiten Publikum zugängig machen können. Die aktuelle Ausstellung ist farbenfroh, vielfältig und wir laden die Bevölkerung ein, sie mit uns zu genießen“, so die kaufmännische Standortleiterin Sonja Schindler.

Die Bilder sind für alle Interessierten bis Ende August auf Ebene 4 des Landesklinikums ausgestellt.

