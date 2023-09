„Gebrannte Erde“ in der Kunst.Galerie.Waldviertel in Waidhofen/Thaya

Die Ausstellung „Gebrannte Erde“ wurde am 1. September in der Kunst.Galerie.Waldviertel eröffnet. Antonia Daniela du Plessis Lombard begrüßte die Besucherund stellte die beiden Künstlerinnen, Hilde Unger und Maria Miksovsky, vor. Lydia Dürr vermittelte Einblicke in das Schaffen der Ausstellerinnen.

Menschen- und Tierskulpturen und Töpfe aus Ton

Hilde Unger stammt aus Wien und arbeitete im zivilen Leben als Erzieherin. Während ihrer Ausbildung lernte sie die Tonarbeit kennen und lieben und bildete sich mit Volkshochschulkursen und verschiedenen Seminaren weiter. Auf Afrikareisen holte sich die Künstlerin Anregungen aus der Stammeskunst des Makonde Volks.

Auf ihre ganz persönliche humorvolle Art erzählte Hilde Unger den Besuchern, wie sie Ursprünglichkeit und Erdverbundenheit spürbar macht und sie in Kraft, Bewegung und Lebendigkeit umsetzt. Ein weiteres umfassendes Themenfeld sind ihre wunderschönen großen Töpfe mit Stieren, Nixen und anderem Getier. Die Künstlerin erläuterte die alte japanische Raku-Brenntechnik, bei der rohgebrannte Objekte im Freien in einem Gasofen auf 1.000 Grad erhitzt werden. Anschließend kommen die Werke in eine feuerfeste Tonne. Darin entsteht ein Sauerstoffmangel, der die Flamme zu Rauch werden lässt. Durch die starke Abkühlung wird die Oberfläche aufgerissen und es entsteht der typische Krakeleffekt. Hilde Unger vermittelte bei ihren Ausführungen den Besuchern große Freude und Zufriedenheit, denn jedes Werkstück erscheint einmalig und unwiederholbar.

Waldviertel Bilder in bunter Vielfalt

Die gebürtige Vorarlbergerin Maria Miksovsky ist in Wien und Mauerbach beheimatet. Die Künstlerin absolvierte ihre Ausbildung unter anderem im Oberen Belvedere in Wien. Beruflich hatte sie mit der Restaurierung von Gemälden in Wiener Museen zu tun, wie zum Beispiel Bilder aus der Zeit der Türkenbelagerung. Darüber hinaus ist die Künstlerin Mitglied bei Ceramics Mauerbach und arbeitet ebenfalls mit der Technik Raku-Brand.

Mit dieser widmet sie sich mit großer Souveränität dem Thema des menschlichen Körpers. Sowohl in den Gesichtern der Figuren als auch in ihren Bildern herrschen Ruhe und Stille. Darüber hinaus gilt ihre große Leidenschaft dem Waldviertel. Mit Begeisterung erzählte sie über die bunte Vielfalt der Landschaft und brachte das Publikum dabei zum Schmunzeln. Ihre Kunstwerke vermitteln eine positive Grundstimmung mit farbenfrohen bunten Feldern und Häusern.

Umfangreiche Traubenwäscher-Sammlung

Danach gab Paul Richter einige Einblicke in seine einzigartige Sammlung, die über 200 Exemplare umfasst. Traubenwäscher oder Traubenspüler waren Bestandteil der großbürgerlichen und adligen Tafelkultur und dienten im 18. und 19. Jahrhundert zur Präsentation von essbaren Weintrauben. Humorvoll beendete Paul Richter seine Ausführungen mit den Worten frei nach Karl Farkas: Schau‘n Sie sich das an!

Für eine gelungene musikalische Umrahmung des Abends sorgten die Musiker Eduard Stein am Saxophon und Paul Kainz am Keyboard. Zu sehen ist die Ausstellung noch bis 1. Oktober.