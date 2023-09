Helga Zarycka zeigt Kohlezeichnungen im Landesklinikum Waidhofen

Die Groß-Sieghartserin Helga Zarycka entdeckte ihre Liebe zur Malerei bereits 1977 mit einem Malkurs für Bauernmalerei im Stift Geras. Der Umgang mit Farben begeisterte die Künstlerin so sehr, dass sie dieses Hobby nicht mehr losließ. In den folgenden Jahren eignete sich Helga Zarycka zusätzlich die Techniken der Ölmalerei und der Kohlezeichnung an, die sie bis heute mit großer Freude ausübt.

Die Motive dabei sind ganz unterschiedlich und reichen von Autos und Häuser über Schützenscheiben bis zu Tieren und der Porträtmalerei, der sie sich als Auftragsmalerin verschrieben hat. Nach einer Ausstellung im Horner Öhlknechthof zeigt sie nun unter dem Titel „Kohlezeichnungen“ ihre Bilder mit dem Schwerpunkt Tiere, aber auch Porträts, im Landesklinikum Waidhofen.

„Kunst bedeutet für mich Leben, die Malerei ist meine Erfüllung und ein wunderschönes Hobby. Wenn ich mit meiner Ausstellung den Betrachtern, und hier im Klinikum vor allem den Patienten, ein paar angenehme, positive Momente vermitteln kann, ist das für mich das größte Kompliment“, sagt die Künstlerin Helga Zarycka. „Es fasziniert mich immer wieder wie ausdrucksstark gemalt werden kann. Es erscheint bei den Bildern so, als ob man die einzelnen Charaktere der Tiere und Menschen erkennen kann. Ich wünsche unseren Patienten viel Spaß beim Betrachten der Porträts“, merkt die Standortleiterin Sonja Schindler an.

Für alle Interessierten sind die Bilder im Landesklinikum Waidhofen bis Ende November auf Ebene 4 ausgestellt und bei Gefallen auch zu erwerben. Besucher aus der Bevölkerung sind herzlich willkommen.