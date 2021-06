Gerda Kohlmayr aus der Obermühle bei Kautzen gilt seit fast 30 Jahren als Vorreiterin in Sachen Bio-Mode. Vor allem ist sie für ihre Leinenhemden und Leinenkleider aus Mühlviertler Leinen bekannt. Darum ist es naheliegend, dass sie zur Sommerausstellung „Leinen los! im MÜK“ im Mühlviertel Kreativ Haus in Freistadt eingeladen wurde. Die Ausstellung verspricht eine Reise in die Vielfalt der Leinenweberei und deren kunstvolle Verarbeitung.

„Die Gestaltung von Kleidung ist für mich eine mögliche Form, die eigene Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen, Lust und Freude am ‚sich Kleiden - sich Schmücken - sich Wärmen - sich Kühlen‘ zu empfinden, Kleidung als zweite Haut zu genießen“, erklärt die Designerin Gerda Kohlmayr. „Es macht mir Freude, individuelle Gewänder für individuelle Menschen – für große, kleine, schmale, breite, mollige ... zu entwerfen, durch mein Farb-und Formdesign ihren Persönlichkeitsausdruck zu unterstreichen.“

Gewänder werden aus heimischen Leinenstoffen hergestellt. Ihre Gewänder sind zum Großteil aus heimischen Leinenstoffen aus dem Mühlviertel hergestellt. Hier bietet die Weberei Vieböck aus Helfenberg in Oberösterreich wertvolle Stoffe aus reinem Leinen ohne chemische Ausrüstung, schonend gefärbt, farb- und lichtecht. Leinen dieser Art liebt oftmaliges Waschen, wird dadurch weicher, behält jedoch Farbe und Form.

Es ist kein Zufall, dass das Mühlviertel eine reiche Tradition in der Leinenweberei vorzuweisen hat. Bereits im Mittelalter wurde hier Flachs angebaut, und blühende Flachsfelder prägten die karge Landschaft. Zwischen Großer Mühl und Donau entstanden bedeutende Webereien, die ihren Konkurrenten in Frankreich und Belgien um nichts nachstanden.

Die Galerie im MÜK greift das Thema in der heurigen Sommerausstellung von 30. Juni bis 25. September auf und präsentiert Mühlviertler Webereien sowie Textilkünstlerinnen und Kunsthandwerkerinnen, die mit Leinen arbeiten.

Der von Gerda Kohlmayr organisierte 6. Textilkunst-Markt im Waldviertel wird am 10. und 11. Juli wieder im Kunsthaus Horn stattfinden.