Auch der Raum für Kunst im Lindenhof in Raabs ist nach der Corona-Ausnahmesituation wieder mit Leben gefüllt worden und lässt mit besonderen Werken die Herzen vieler Kunstliebhaber höherschlagen.

Dem künstlerischen Leiter und Kurator Franz Part ist es gelungen, die wichtigsten Vertreter der drei einflussreichsten Kunstrichtungen des 20. und 21. Jahrhunderts - abstrakte Kunst, Minimalismus und Konzeptkunst – für eine großangelegte Ausstellung ins Waldviertel zu bringen.

Abstrakte Kunst hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Welt aus den Angeln gehoben. Ein neues Verständnis von Kunst, Kunstschaffen und den Möglichkeiten der Kunst hat von da an alles verändert. Das Denken in abstrakten Kunsträumen hat zu Gegenbewegungen in allen Sparten geführt: Ausgehend von Malerei und Bildhauerei waren die Einflüsse bald auch in der Architektur spürbar.

Reduktion auf einfache, meist geometrische Strukuren

Besonders die abstrakte Malerei vermeidet jeden Bezug zur Gegenständlichkeit. Vielmehr geht es um ein Ordnen und Komponieren mit Farben, Kontrasten, Linien und Formen. In den 1960er Jahren hat sich das Abstrakte in den Minimalismus weiterentwickelt. Diese Kunstrichtung strebt nach Objektivität und Reduktion auf einfache, meist geometrische Strukturen. So entstehen neue Ordnungen mit eigenen Regeln, die in Gegensätzen wie Anfang und Ende, Fülle und Leere operieren.

Zu jedem Werk eine spannende Geschichte

„Während man bei der abstrakten Kunst noch etliche Motive hineininterpretieren kann, fällt einem dies beim Minimalismus schon nicht mehr ganz so leicht“, fügt Part schmunzelnd hinzu. Ein anderer Zweig, die Konzeptkunst, prägt bis heute die Arbeiten vieler Kunstschaffenden. Sie ist aus dem Minimalismus entstanden und eine Weiterentwicklung abstrakter Malerei sowie neuer Kunstrichtungen wie Objektkunst und Happening. Das Kunstwerk selbst ist rein durch die Idee und nicht durch ihre ästhetische Umsetzung definiert. „Gerade die Konzeptkunst eignet sich hervorragend für die Verbreitung, da der Künstler von Anfang an eine Idee verfolgt und diese leicht von anderen übernommen werden kann“, erklärt Franz Part den Besuchern.

Geöffnet bis Ende November

Zu jedem einzelnen Bild hat er auf Anhieb eine spannende Geschichte parat, die er den Kunstinteressierten natürlich nicht vorenthält. Gezeigt werden Werke von Beginn des 20. Jahrhunderts bis zu aktuellen Arbeiten zeitgenössischer Künstler.

Die Zeit verfliegt wie im Flug: Während Part soeben noch auf das Konzept der Ausstellung näher eingegangen ist und voller Leidenschaft einen Einblick in die verschiedenen Kunstrichtungen gegeben hat, ist man schließlich schon wieder beim letzten Werk angelangt. Wer Interesse hat und den spannenden Geschichten der einzelnen Bilder lauschen will, hat dazu noch bis Ende November jeweils von Mittwoch bis Sonntag von 13 bis 18 Uhr Gelegenheit dazu.