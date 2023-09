Luitgard Eisenmeier: Alte Dokumente im Palais Wild

In dem kleinen Ort Blumau an der Wild liegt das ehemalige Kaufhaus Breinessl, das 1992 von der Wiener Künstlerin und Kunstliebhaberin Luitgard Eisenmeier gekauft, in den Folgejahren renoviert, in Palais Wild umbenannt und 2014 als Stätte für Ausstellungen, Installationen und Performances eröffnet wurde.

Am vergangenen Wochenende stellte Luitgard Eisenmeier „Dokumente“ aus, die allesamt aus ihren Herkunftsfamilien stammen und in den Sprachen Deutsch, Tschechisch, Latein oder Englisch verfasst wurden. Eisenmeier präsentierte die Dokumente nach sechs Themen geordnet – „Geburt / Abstammung / Tod“, „Heiraten!“, „Geld“, Wohnen / Auswandern“, „Zeugnisse / Beförderungen / Entlassungen“, „Verdienste / Auszeichnungen“.

Ältestes Dokument stammt aus 1866

Aufmerksame Besucher konnten Ähnlichkeiten und Unterschiede betreffend Ästhetik, Politik, Historie, Wortwahl und Sprachausdruck in den offiziellen und persönlichen Unterlagen im Wandel der Zeit erkennen. Das jüngste Schriftstück, die Sterbeurkunde ihres Vaters Eduard Eisenmeier, wurde 1992 erstellt, das älteste Dokument, ein Fotoalbum mit Bildern der deutschen Familie ihrer Mutter, stammt aus dem Jahr 1866. Unter den vielen Ausstellungsstücken befanden sich auch ein Einreichplan ihres Urgroßvaters aus dem Jahr 1902 für ein Hotel im deutschen Bad Kissingen, ein herzbewegendes Telegramm an ihre Großeltern mit der Bitte um vorübergehende Unterkunft in deren Haus, Ahnenpässe, die nach der Annexion des tschechoslowakischen Sudetenlandes durch das Deutsche Reich 1938 erforderlich waren und bis in das Jahr 1728 zurückreichen, ein Kriegsanleihen-Dokument aus dem Ersten Weltkrieg, ein akribisch geführtes Kassabuch ihres Großvaters Hans Engert aus den 1940er-Jahren, Taufscheine und Heiratsurkunden, das Reifezeugnis ihrer Mutter, Prüfungszeugnisse ihres Vaters und ein Schreiben ihres nach Paraguay ausgewanderten Onkels.

Luitgard Eisenmeier ist ein Mensch multikultureller Herkunft und ebensolchen Lebens. Ihr Vater ist in der damaligen Tschechoslowakei geboren und aufgewachsen, ihre Mutter war in Deutschland beheimatet. Sie selber ist 1955 in Weißenhorn, Deutschland, geboren, lebt seit 1976 in Wien und auch in Blumau an der Wild und ist mit Abdel Halim Hassan verheiratet, den sie auf einer Ägyptenreise in dessen damaligem Heimatland kennenlernte.

Luitgard ist ein weiblicher Vorname mit der Bedeutung „Beschützerin des Volkes“. Der Name setzt sich aus den altdeutschen Wörtern Luit = Volk (in österreichischer Mundart kennt man dafür auch das Wort „Leut‘“) und Gard = Schutz zusammen.

An den Tagen der offenen Ateliers am 21. und 22. Oktober sind im Palais Wild jeweils von 14 bis 18 Uhr Malereien, Grafiken und Collagen mit mathematischen und ornamentalen Elementen zu sehen.