„Schauen. Probieren. Entdecken“ in der Kunstfabrik Groß-Siegharts

Vergangenen Samstag lud der Betreiber der Kunstfabrik Groß-Siegharts, Günther Gros,s zu einer Vernissage. Präsentiert wurden seine eigenen Werke sowie die „WunderSpeiseKammer“ von Götz Bury.

Götz Bury kreiert das perfekte Frühstücksei

Götz Bury, geboren in Hamburg, absolvierte sein Studium der Bildhauerei in Wien. Er beschäftigt sich unter anderem mit der „Selbstdarstellung auf höchster Stufe“. Im Projektraum im Obergeschoß richtete der Künstler eine exquisite „WunderSpeiseKammer“ ein. Präsentiert wurde ein raffiniertes Schaubuffet im pompösen Rahmen. Dabei kam gewöhnliches Nirostaküchengerät zum Einsatz. So wurde der vorwiegend in Großküchen anfallende Edelstahlschrott galagerecht neu interpretiert. „Das perfekte Frühstücksei zu kochen ist eine schwere Disziplin und dies scheint nicht immer zu gelingen“, meinte der Künstler. Mit seiner theatralischen Darstellung des Kochens amüsierte er das Publikum.

Im Anschluss begrüßte die Kuratorin der Galerien Thayaland, Dominique Gromes, die Gäste und vermittelte Eindrücke über das Schaffen des künstlerischen Leiters der Kunstfabrik, Günther Gross .Dieser studierte an der Akademie der Bildenden Künste Wien. Sein Atelier befindet sich in einem Teil des ehemaligen Websaales im ersten Stock der Kunstfabrik, von dem aus er hinunter auf den alten Fabrikgarten schauen kann. Die Natur und ihre dominierende Farbe „Grün“ bestimmen seit geraumer Zeit seine Werke. Günther Gross vereint in seinen Arbeiten alle drei Disziplinen: Malerei, Fotografie und Bildhauerei.

Raumgreifende Bilder in Grün

In seinen Bildern wird die Faszination für dreidimensionale Objekte und Räume deutlich. In zwei großformatigen Werken zauberte er in vielschichtigen Variationen von „Grün“ raumgreifende Skulpturen auf die Leinwand. Die imaginierten Objekte zeigen was passiert, wenn der Mensch an natürliche Formen Hand anlegt. Die Spitzen und Kanten erzeugen dabei mitunter das Gegenteil von Natur. Das „Grüne“ könne künstlich, aber auch künstlerisch entstehen.

Auch bei seinen Schwarz-Weiß-Fotos von Laub im eigenen Garten trifft das Chaos der Natur auf den Versuch von formgebender Ordnung. Der dreidimensionale „Laubhaufen“ gibt jedem Foto seine Individualität. Wenn Günther Gross malt, benötigt er mitunter auch keinen Pinsel. Bei einem großen Landschaftsportrait verwendete er nur eine Holzplatte und eine Spachtel. Eine Berglandschaft in Abendstimmung strahlt eine Ruhe aus, welche vielen der ausgestellten Bildern innewohnt.

Meereswellen und Parklandschaften bis 4. November

Bei seinen Abdrucken von Papier, die der Künstler zuvor in unterschiedliche Farbe taucht, überrascht das Resultat. Ölfarbe wird von Hand aufgedrückt. So entstehen Meereswellen oder eine Parklandschaft aus Bäumen, Wegen und Wiesen. Sowohl für den Künstler, als auch für den Besucher geht es dabei ums „Schauen, Probieren und Entdecken“.

Zu sehen ist die Ausstellung noch bis 4. November. Die Öffnungszeiten der Kunstfabrik Groß-Siegharts sind von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 13 bis 18 Uhr.