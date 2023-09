Subhash: Andere Sicht auf Kautzen und Umgebung

In der Schau mit dem Titel „Linie – Form – Farbe“ sind Motive aus Kautzen und Umgebung in digitaler Bearbeitung zu sehen. Subhash möchte die Technik der Entstehung jedoch nicht in den Vordergrund rücken, sondern die andere Sicht der Darstellung. „Uns vertraute Motive werden von uns sofort erkannt und in eine Schublade eingeordnet. Wir schauen dann nicht mehr genauer hin“, meint der Künstler. „Die Kautzner kennen meine fotografierten Motive viel besser als ich. Nach meiner Interpretation sind nur mehr Linien, Formen und Farben, übriggeblieben und doch spiegeln sie etwas von der Wirkung wider, die die Gemeinde Kautzen auf mich hatte."

Das Bild zeigt eine veränderte Aufnahme von einem Haus aus Tiefenbach. Foto: Gerald Muthsam

Subhash wies in seiner Eröffnungsrede auf die prekäre Lage der meisten Künstler hin und stellte die Frage, warum trotzdem Kunst gemacht werde. Weil Kunst eines der wichtigsten Dinge im Leben sei. Was der Bauer für den Magen, sei der Künstler für die Seele. Beide Berufsgruppen würden jedoch nicht gebührend geschätzt für ihre Arbeit.

Subhash wurde vor 66 Jahren in Wien geboren, nach Schule und Studium auf der Hochschule für Angewandte Kunst übersiedelte er ins Waldviertel. Studienreisen brachten ihn nach Irland, Nordindien und Südamerika. Seit mehr als 50 Jahren betreibt er engagiert Fotografie, die ihm zahlreiche Ausstellungen im In- und benachbarten Ausland brachte. Er lebt und arbeitet in Schwarzenau.

Die Serie mit 18 Bildern sind Pigmentprints auf Spezialpapier. Von jedem Motiv gibt es sieben Auflagen, die käuflich zu erwerben sind.

Die Ausstellung ist noch bis 8. Oktober zu sehen. Öffnungszeiten: Sonn- und feiertags von 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr.