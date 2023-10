Verschiedene Zugänge zum Thema Dorf und Heimat

Zuhause ist dort, wo der Schlüssel passt – meinte einmal ein Comedian scherzhaft. Doch was sich in der Komik vermeintlich leicht beschreiben lässt, ist in der Realität wesentlich komplexer. Die Ausstellung „(m)ein Dorf, alte Heimat, neue Heimat“ im Museum Kautzen widmet sich anlässlich der Tage der Offenen Ateliers am kommenden Wochenende diesem Thema. Die Gruppenausstellung von sechs Künstlern war schon vorab am Sonntag zu sehen.

„Das Museums-Jahresthema ‚Das Dorf’ wurde mit der Zukunftswerkstatt von Benjamin Altrichter begonnen“, erklärt Initiatorin Gerda Kohlmayr. „Ich dachte, diese Werkschau passt gut zu den Tagen der Offenen Ateliers. Ehemalige Heimat und neue Heimat ist leider für viele Menschen derzeit ein Thema. Als Ausdruckmedium habe ich Collagen gewählt, weil man darin sehr viel verpacken kann und man nicht unbedingt malen muss.“

Heimatgefühle zu verschiedenen Plätzen verarbeitet

Kohlmayr selbst hat ihre Heimatgefühle zu verschiedenen Plätzen verarbeitet. Sie frage sich, wo man sich eigentlich zuhause fühle, was das Gefühl von zuhause sei. Es könne ein Platz, ein Ort aber auch eine Landschaft sein. Sie zeigt in einem Bild auch die kritische Auseinandersetzung mit dem Dorf, wo man sich ausgesprochenen und unausgesprochenen Zwängen und Regeln unterordnen müsse.

Für die Kautznerin Lisa Schawerda war die Beschäftigung mit dem Thema Dorf eine persönliche Psychohygiene, denn die derzeitigen weltweiten Konflikte beschäftigen sie sehr. Sie fragte sich, wie die Betroffenen dies ertragen könnten. Wie könne man inmitten von Krieg, Terror und Heimatverlust noch Mensch bleiben? Auch die kleinen Konflikte in den Ortschaften bedrückten sie, darum sei für sie wichtig gewesen, den Gegenpol, die Freude und die Gemeinschaft, darzustellen. Diese Kräfte gelte es zu stärken. In Kautzen gebe es zum Glück noch ein Miteinander.

Maja Julijana B ist während des Jugoslawien-Krieges von Zagreb nach Wien gegangen. Sie hat Fotos ihrer alten Heimat mit ihren Erinnerungen ergänzt und ein Buch zu ihrer neuen Heimat gestaltet. Bilderbuchillustrator Michael Roher greift auch soziale Themen auf wie Migration, Dorfleben und Außenseiter der Gesellschaft, die erst ihren Platz finden müssen. Weiters sind noch Werke von Marie-Luise Miksovsky und Irene Wölfl ausgestellt. Zu sehen sind die Collagen noch am 21. und 22. Oktober von 9 bis 18 Uhr. Die Masterarbeit zum Projekt „Zukunftswerkstatt“ von Benjamin Altrichter wird ab 29. Oktober im Museum präsentiert.