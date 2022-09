Schauplatz Dorfgemeinschaftshaus: ORF-Filmteam besuchte Sparbach

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der ORF Trailer, in welchem das Dorfgemeinschaftshaus und viele Bewohner von Sparbach zu sehen sein werden, wird am 30. September und am 2. und 3. Oktober um 19 Uhr sowie am 3., 4. und 5. Oktober um 17 Uhr auf ORF 2 vor „Niederösterreich heute“ zu sehen ein.

„Als die Anfrage kam, ob wir unser Dorfgemeinschaftshaus gerne herzeigen möchten, haben wir natürlich sofort ja gesagt“, meint die Obfrau des MIS-Sparbach, Sabine Bauer. Maria Forstner, Obfrau der NÖ Dorf- und Stadterneuerung, und Theresa Gerstorfer, Regionalberaterin der NÖ.Regional, haben als Statisten mitgewirkt.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.