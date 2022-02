Drei Mal Gold für den Bezirk Waidhofen

Äußerst erfolgreich verliefen die Staatsmeisterschaften der Berufe, die Austrian-Skills, für die Teilnehmer aus dem Bezirk Waidhofen. Michelle Staufer von Intersport Ruby sowie Gregor und Jakob Litschauer von der Firma Test-Fuchs holten sich jeweils den Sieg in ihren Fachbereichen. Die Mechatroniker Matthias Hollerer und Markus Walkner von Test-Fuchs freuten sich über einen dritten Platz.

„Ich habe überhaupt nicht mit dem Sieg gerechnet. Im Gegenteil, ich dachte, ich liege auf dem letzten Platz“, erzählt Michelle Staufer, Staatsmeisterin im Retail Sales, und ergänzt, „Deshalb ist es doppelt schön, die Goldene in Händen zu halten.“ Es habe ihr geholfen, „dass ich mein Lieblingsprodukt, die Wanderschuhe, mit zum Verkaufsgespräch nach Salzburg genommen habe“, erklärt die junge Verkäuferin, die bereits die EuroSkills in St. Petersburg im Auge hat. „Michelle hat schon am Beginn ihrer Lehrzeit mit Engagement herausgestochen. Sie lässt sich nicht von Herausforderungen abschrecken und scheut auch nicht davor, Arbeit in ein Ziel zu stecken. Wir sind sehr stolz, so jemanden im Team zu haben“, freut sich Hildegard Ruby, Geschäftsführerin von Intersport Ruby, mit ihrem Schützling über den Erfolg.

Überraschend kam der Sieg auch für Gregor und Jakob Litschauer. „Es war ein super Gefühl, ganz oben zu stehen. Man hofft, man gibt sein Bestes und wenn es dann tatsächlich aufgeht, ist es natürlich umso schöner“, so die Mechatroniker, die versuchen wollen, bei den WorldSkills in Shanghai noch „eins draufzusetzen.“ Stolz auf die Leistungen des Nachwuchses ist auch Test-Fuchs-Lehrlingsausbilder Ewald Dangl. „Es freut mich, dass die Burschen ihr Können ausspielen und ihr Wissen zeigen konnten.“

„Bei den AustrianSkills haben unsere jungen niederösterreichischen Fachkräfte wieder einmal bestätigt, dass sie über alle Disziplinen hinweg mit Fachwissen, Herz und Eifer glänzen. Daher gilt ihnen, aber auch ihren Betrieben und Lehrlingsausbildnern, unser ganz großer Dank. Herzliche Gratulation zu den Top-Platzierungen – wir freuen uns mit Euch“, so Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

„Heimat bist du großer Fachkräfte. Die Bühne, die wir unserem Fachkräftenachwuchs bauen, kann gar nicht groß genug sein“, betont Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren