Stadtchef nicht kritikfähig? Astrid Wisgrill kehrt der ÖVP den Rücken

In einem Schreiben an Josef Ramharter, das am Samstagabend auch die NÖN-Redaktion erreichte, legt Astrid Wisgrill die Gründe für ihren Austritt aus der ÖVP-Fraktion dar. Sie sei vor der jüngsten Gemeinderatswahl gerne auf die Liste der ÖVP gegangen und habe auch gerne ihr Gemeinderatsmandat angenommen.

„Der damalige Bürgermeister Robert Altschach war letztendlich der Grund, warum ich für Waidhofen mitarbeiten wollte. Mir gefiel sein Stil und auch die Art und Weise, wie er mit den Bürgern umging. Er war auch kritikfähig, sowohl was die anderen Parteien betraf, aber selbstverständlich auch in der eigenen Fraktion. Diese besonderen Merkmale durfte ich auch bei seiner Nachfolgerin Eunike Grahofer erleben“, führt Wisgrill in dem Schreiben aus.

Wisgrill: „Bürgermeister toleriert keine kritischen Meinungen“

Ganz anders habe es sich jedoch beim amtierenden Bürgermeister Josef Ramharter verhalten: „Ich kann es immer noch nicht verstehen und glauben, dass du tatsächlich gesagt hast, 'ich rede mit einem Windkraftgegner oder Impfverweigerer kein einziges Wort mehr!' Diese Haltung kann und darf ein Bürgermeister niemals einnehmen. Damit ist natürlich auch ganz klar, dass du kritische Meinungen in der eigenen Fraktion so gut wie gar nicht tolerierst und akzeptierst“, wirft Wisgrill Ramharter vor.

Sie selbst komme aus der Wirtschaft und betreibe seit über einem Jahrzehnt ein Gasthaus. Sie wisse daher, wie man mit Menschen und Gemeindebürgern umgehe. „Auch ich akzeptiere die Vielfalt der Meinungen meiner Gäste. Das ist ein Zeichen von Größe, die man hat oder eben nicht“, stellt Astrid Wisgrill klar.

Sie will nun als freie Mandatarin bis zum Ende der aktuellen Funktionsperiode des Gemeinderats im Jahr 2025 überparteilich für Waidhofen weiterarbeiten.

Bürgermeister: „Das habe ich so nie gesagt“

Josef Ramharter weist indessen den Vorwurf, gesagt zu haben, mit Windkraft- und Impfgegnern rede er kein Wort, entschieden zurück. „Was ich in der Fraktionssitzung, die am 10. Oktober stattfand gesagt habe war, dass ich nicht versuche, Windkraftgegner umzustimmen, da ich den Eindruck habe, dass dies nicht zielführend ist“, stellt Ramharter klar. Er habe in weiterer Folge bei der Abstimmung, ob Waidhofen die Windkraft-Zonierung des Predigtstuhls befürwortet, den Mandataren freigestellt, nach eigener Überzeugung dafür oder dagegen zu stimmen. „Ich werde bei einem Thema wie der Windkraft niemals einen Fraktionszwang erzwingen, und ich will auch niemanden in der Fraktion umstimmen“, betont Ramharter.

In einer Demokratie gehöre es dazu, zu einem Thema verschiedene Meinungen zu haben. „Ich rede mit jedem, höre mir die Argumente an und respektiere andere Ansichten. Deswegen mit jemanden das Gespräch zu verweigern, mache ich nicht“, sagt Ramharter.