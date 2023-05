Berufsorientierung: Gütesiegel für vier Schulen aus Bezirk Waidhofen

Die Auszeichnungen wurden in der Wirtschaftskammer in St. Pölten übergeben. Dieses Gütesiegel ist eine Zertifizierung für Allgemeine Sonderschulen, Mittelschulen, Polytechnische Schulen und AHS-Unterstufen. Dabei müssen verschiedene Kriterien, wie Realbegegnungen mit Firmen und Betrieben, Fort-und Weiterbildung der jeweiligen Lehrkräfte, Organisation und Durchführung des Berufsorientierungs-Unterrichtes und Führen von Berufsorientierungs-Mappen erfüllt werden.

Ziel des Berufsorientierungs-Gütesiegels ist es, die Qualität des Berufsorientierungsunterrichts an Niederösterreichs Schulen stetig weiterzuentwickeln, zu unterstützen und zu zeigen, wie vielfältig die Möglichkeiten mit einer Lehre sind. Heuer wurde 66 Mittel-, 22 Polytechnischen Schulen sowie sechs Allgemeinen Sonderschulen dieses Siegel der Wirtschaftskammer NÖ verliehen.

Wolfgang Ecker: 40.000 Mitarbeiter fehlen in NÖ-Wirtschaft

„Der niederösterreichischen Wirtschaft fehlen im Moment rund 40.000 Mitarbeiter – vom Akademiker bis zur Hilfskraft“, skizzierte Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, bei der Verleihung der Gütesiegel in der Wirtschaftskammer NÖ in St. Pölten die aktuelle Situation. Eine Patentlösung gegen den Mitarbeitermangel gebe es nicht: „Wir müssen an vielen Rädern drehen. Wesentlich ist es, das Image der Lehre zu stärken und zu zeigen, wie vielfältig die Möglichkeiten mit einer Lehre sind“, betont Ecker. Und hier komme den Berufsorientierungs-Lehrerinnen und Lehrern eine wichtige Rolle zu, „die den Schülern und ihren Eltern zeigen, wie man am besten an das Thema Berufswahl herangeht“.

