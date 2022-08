Landessieg bei E-Mobilität geht an Pfaffenschlag

Werbung

Bei der NÖ Energietour wurde die Gemeinde Pfaffenschlag zum Landessieger im Bereich E-Mobilität gekürt. Vor über 600 Besuchern wurde die Auszeichnung an Bürgermeister Willibald Pollak (ÖVP) beim Tourstopp in Mank übergeben. Dabei wurden auch jene Gemeinden vor den Vorhang geholt, die sich besonders im Bereich E-Mobilität engagieren.

Ausschlaggebend war der hohe Anteil an Elektrofahrzeugen bei Neuzulassungen in Pfaffenschlag: Schon ganze 65 Prozent der neu zugelassenen Fahrzeuge sind E-Autos. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf gratulierte allen Siegern und lud zu den weiteren Tour-Stopps der Energie-Tour ein: „Der Umgang mit der wertvollen Ressource Energie liegt im Mittelpunkt unserer diesjährigen Energie-Tour. An zehn verschiedenen Standorten gibt es die Möglichkeit, sich zu informieren und E-Fahrzeuge zu testen. Den Siegergemeinden, die bereits zu den Pionieren der E-Mobilität zählen, möchte ich herzlich gratulieren.“

Neben Energieberatungen, Elektrofahrzeugen zum kostenlosen Testen, Informationen zu Photovoltaik oder Blackout lockte auch ein spannendes Rahmenprogramm, moderiert durch Andy Marek, zahlreiche Besucher nach Mank.

Mit dem NÖ Zivilschutzverband, der EVN, der Wirtschaftskammer NÖ und der Feuerwehr hat man auch heuer Partner gefunden, die mit ihrem informativen Angebot überzeugen konnten.

