MINT-Siegel für Gymnasium

Das Gymnasium Waidhofen/Thaya wurde im Rahmen eines Festaktes vom Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung mit dem MINT-Gütesiegel 2023 ausgezeichnet.

Da unsere Gesellschaft in der heutigen Zeit mit riesigen Herausforderungen beispielsweise in den Bereichen Klima und Energie konfrontiert ist, setzt das Gymnaisum auf die Innovationskraft in den MINT-Disziplinen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Das Gymnasium hat eine große Tradition in den MINT-Fächern und arbeitet schon lange in diesem Bereich auf hohem Niveau, um den Schülern eine gute Bildung in Theorie und Praxis der MINT-Disziplinen zu bieten. Am Beginn des Jahres 2023 wurden für die heurige Ausschreibung „MINT-Gütesiegel 2023-2026“ eine ausführliche Leistungsaufstellung und ein Tätigkeitsbericht der Schule zusammengestellt.