NÖ Milchlandpreis für Käsemacher-Partnerbetriebe

Als bester Schafmilchbetrieb wurde der Bauernhof von Andrea und Franz Schramel aus Martinsberg (Bezirk Zwettl) ausgezeichnet. Die Auszeichnung als bester Ziegenmilchbetrieb konnte sich Familie Bianca und Christian Holzapfel aus Kottes (Bezirk Zwettl) sichern. Neben der Produktion von bester Qualitätsmilch fließen auch Faktoren wie das Betriebsumfeld, das Engagement als Botschafter für Milch und Milchprodukte, betriebswirtschaftliche Aspekte sowie zahlreiche Kennziffern der Milchviehherde in die Bewertung mit ein.

„Unsere Milchbauern zeigen, dass sie nicht nur in der Qualitätsproduktion die Nase vorne haben, sondern sie sind zugleich sympathische und kompetente Botschafter, die über das echte Leben, die Arbeit und die Herausforderungen berichten und dadurch das Interesse der Gesellschaft gewinnen“, erklärt Landwirtschaftskammer NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager.

„Wir als Molkerei sind sehr stolz darauf, mit solchen engagierten und ausgezeichneten Partnern zusammen arbeiten zu dürfen. Die Qualität unserer Rohstoffe sowie die Regionalität dieser stehen bei uns an oberster Stelle. Beide Betriebe setzen sich täglich für bestes Tierwohl am Hof sowie eine sehr gute Milchqualität ein und sind in ihren Bereichen engagiert, um die Standards hoch zu halten und laufend zu verbessern“, betont Die Käsemacher-Geschäftsführerin Doris Ploner.

