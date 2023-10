Schulsport-Gütesiegel für die Neue Mittelschule Waidhofen

In Sankt Pölten fand auf Einladung des Fachinspektors für Bewegung und Sport, Gerhard Angerer, die Schulsportgütesiegelverleihung des Landes Niederösterreich statt. Das NÖ Schulsport Gütesiegel ist eine Einrichtung der Bildungsdirektion Niederösterreich in Zusammenarbeit mit dem Amt der NÖ Landesregierung und stellt eine Auszeichnung und Anerkennung dar, die an Schulen verliehen wird, die sich durch besondere Aktivitäten und Initiativen nicht nur im Bereich Bewegung und Sport um ein bewegungs- und gesundheitsorientiertes Schulleben bemühen. Es ist ein Qualitätszertifikat für die Schule.

Diese Auszeichnung wird in Kategorien verliehen. Diese Unterteilung ermöglicht einen Vergleich der entsprechenden Schulformen mit gleichen Voraussetzungen.

Aus den Händen von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Karl Fritthum erhielt die Mittelschule Waidhofen/Thaya, vertreten durch die Sportlehrer Joachim Führer und Verena Höbinger, das Schulsportgütesiegel in Gold in der Kategorie Schulen mit sportlichen Schwerpunkt.

Über die sportlichen Aktivitäten der Mittelschule Waidhofen kann man sich am Samstag, 21. Oktober ab 8.30 Uhr im Zuge des Tages der offenen Tür gerne ein Bild machen.