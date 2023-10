Test-Fuchs erhält zwei Mal ersten Platz als „Bester Arbeitgeber“ in NÖ

Das Market-Institut gehört zu den führenden Marktforschungsinstituten in Österreich. Bei der Studie „Bester Arbeitgeber 2023“ wurden eine Vielzahl von inhaltlichen Kriterien bewertet und die niederösterreichischen Leitbetriebe auf einer statistisch verlässlichen Basis unter die Lupe genommen. Die Studie umfasst neben Arbeitsbedingungen und Wohlbefinden der Mitarbeiter auch die Themenfelder Zukunftsfitness, regionale Relevanz und Reputation. Die besten Arbeitgeber im Bundesland Niederösterreich erhalten in der Gesamtwertung oder in einer inhaltlichen Kategorie die Auszeichnung „Bester Arbeitgeber Niederösterreich 2023“.

Test-Fuchs wurde als Top-Arbeitgeber in Niederösterreich ausgezeichnet. Das Unternehmen überzeugte nicht nur in einer der wichtigsten Dimensionen, wie der Arbeitsplatzsicherheit, sondern bietet auch attraktive Ausbildungen für Lehrlinge an. Weiter erhielt das Unternehmen Top-Platzierungen unter anderem in den Dimensionen „Sozialer und gesellschaftlicher Beitrag“, „Aufstiegschancen“, „Betriebsklima“, „Lohn und Gehalt“, „Work-Life-Balance“, „Flexibles Arbeitszeitmodell“ und „Gute Referenz“.

„Faktoren wie Arbeitsplatzsicherheit, Betriebsklima, Work-Life-Balance oder die vielfältigen Aufstiegsmöglichkeiten sind für Arbeitnehmer bei der Wahl des Arbeitgebers essenziell“, betont Werner Beutelmeyer, Geschäftsführer des Market Instituts und gratuliert Volker Fuchs, CEO bei Test-Fuchs, zur starken Performance.