Zwei neue Oberstudienräte in Waidhofen/Thaya

Zwei besonders verdiente Lehrpersonen vom Gymnasium Waidhofen wurden mit dem Titel Oberstudienrat ausgezeichnet: Josef Redl und Thomas Wimmer. Der Titel Oberstudienrat ist für die beiden Lehrpersonen ein Anerkennen ihres ausgezeichneten Unterrichts und ihrer Tätigkeiten für das Gymnasium.

Korrekte und wohlwollende Art

Josef Redl verbrachte zwar sein erstes Jahr als Lehrer am BG/BRG Waidhofen, wurde aber in den folgenden Jahren als Religionslehrer besonders an berufsbildenden höheren Schulen eingesetzt. So unterrichtete er an den Handelsakademien in Gmünd und Waidhofen katholische Religion. Erst im Jahr 1995 fand er wieder an die Waidhofner Schule zurück und war für 10 Jahre sowohl an der HAK als auch am Gymnasium in Waidhofen beschäftigt. Seit dem Jahr 2005 ist Josef Redl nur mehr am BG/BRG Waidhofen an der Thaya tätig. Die Schüler nehmen gern an seinem Unterricht teil, schätzen seine korrekte und wohlwollende Art und sind stolz auf das Wissen, das sie sich in seinem Unterricht aneignen können. Dies zeigt sich bei seinen Kandidaten der Reifeprüfung, die auch anspruchsvolle Aufgaben souverän bearbeiten können. Durch seine einfühlsame Umgangsweise mit den Schülern ist Josef Redl eine wichtige Ansprechstelle für die jungen Menschen.

Konzentriert und lösungsorientiert

Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft zeichnet auch den zweiten Oberstudienrat aus. Thomas Wimmer ist bei seinen Kollegen wie auch bei den Schülern ein geschätzter Gesprächspartner. Ruhig, konzentriert und lösungsorientiert werden Probleme und Anfragen besprochen. Thomas Wimmer hört zu, nimmt sich Zeit, erklärt und steht dann hilfreich zur Seite. Als Klassenvorstand profitieren seine Schüler von diesem freundlichen Umgang.

Thomas Wimmer hat gleich nach seinem Studium den Weg ins Gymnasium Waidhofen gefunden, in dem er sich seitdem besonders der Biologie, aber nun auch schon länger der technischen Komponente des Werkunterrichts widmet. Als Kustos für Biologie verwaltet er auch die umfangreiche Sammlung von Objekten für den Biologieunterricht und achtet darauf, dass genügend Anschauungsmaterial, aber auch ausreichend Arbeitsgeräte für forschendes Lernen vorhanden sind.

