Kasermandl und Stanitzel

Im Rahmen der Wieselburger Messe wurden regionale Bauern für ihre Produkte auszgezeichnet, nachdem sie von einer Jury bewertet worden waren.

Bereits zum zweiten Mal nahmen Barbara und Martin Widner aus Matzles am Wettbewerb teil. Sie wurden für Topfen und Käsebällchen mit Blutenblättermantel mit Silber sowie für Joghurt natur mild mit Bronze ausgezeichnet. „Ich finde es immer spannend, eine andere Meinung zu den Produkten zu bekommen. Selbst schmeckt man den Unterschied vielleicht nicht mehr so. Außerdem kann man die Inputs der Bewertung in neue Produkte umsetzen“, freut sich Barbara Widner über die Medaillen.

Für Martin und Barbara Widner gab es im zweiten Anlauf drei Medaillen. Foto: privat

„ Wir haben Gold für unseren Landtopfen, Ricotta, Joghurt Topfen und Kräuterfrischkäse Vielfalter bekommen, Silber für Joghurt Marille und Julias Süßen Stracciatella Traum“ freut sich Claudia Philipsky aus Triglas über die guten Bewertungen. Ihr Lebensgefährte Martin Rausch fügt hinzu: „Es freut mich auch, dass wir Vorreiter vom Kasermandl bei uns im Bezirk waren. Vor uns kannte das keiner und jetzt machen schon viele von Waidhofen und Gmünd mit, was unser gesamtes Niveau in die Höhe hebt, denn nur mit guten Konkurrenten, kann man selbst besser werden.“

Zweimal Gold ging an den Hofladen der Familie Drucker in Götzweis. Für Naturjoghurt und Frischkäse „Der Grüne“ bekam Monika die goldene Kasermandl-Auszeichnung.

Urkunden und Medaillen gab es für Christian, Marlene, Monika und Kathi Drucker. Foto: privat

Mit drei Medaillen in der Kategorie Speiseeis fuhr Luise Strobl aus Unterpertholz nach Hause. Sie konnte mit ihren Schafmilcheis-Produkten der Geschmacksrichtungen Kaffee und Vanille jeweils Bronze, mit Waldviertler Mohn Silber erreichen.