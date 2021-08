Eigentlich ist der Angeklagte in der Hauptverhandlung mit einer Diversion davongekommen: Das Landesgericht Krems ordnete aber eine Wiederaufnahme des Verfahrens an, damit alle Details eines Gutachtens mündlich erörtert werden können und geprüft wird, ob nicht eine grobe Fahrlässigkeit oder schwere Schuld vorliegt. Drehpunkt ist ein Unfall, der sich im Oktober 2019 in Niederedlitz zugetragen hat.

War der Fahrer alkoholisiert?

Zwei Fahrzeuge krachten frontal zusammen, beide Lenker waren verletzt und mussten in Landeskliniken behandelt werden. Die Fahrerin schilderte, dass das im Unfall verwickelte Fahrzeug schon in Schlangenlinien ihr entgegengekommen sei.

Die Blutalkoholbestimmung im Spital ergab einen Wert von zwei Promille, das wird in Zweifel gezogen. Der Angeklagte selbst sagte aus, dass er dem Tag nur ein Bier getrunken habe. Ein Sachverständiger soll klären, ob die Möglichkeit bestehe, dass das Ergebnis verfälscht ist.

Angewandt wurde das ADH-Verfahren: „Es hat sich dort etabliert, wo es schnell gehen muss“, erklärt der Sachverständige. Das Ergebnis sei beeinflussbar, weil die Methode nicht Alkohole – zum Beispiel in Zusammenhang mit Hautdesinfektion – unterscheiden kann. Eine Kontamination sei laut Literatur und allgemeiner Erfahrung „an sich sehr unwahrscheinlich“, aber „es könnte sein, dass der gesamte Wert beeinträchtigt wurde“. Das könne im Nachhinein nicht mehr überprüft werden.

Zeugen gaben vor Gericht an, dass sie kein Lallen oder eine Alkoholfahne festgestellt haben. Ein Mann sagte aus, dass er schon den Verdacht gehabt habe. Der Lenker habe „eher gelallt“. Nichtsdestotrotz ist dies Richter Lukas Beran zu dünn, er berücksichtigt den Zweifelgrundsatz, weil keine weiteren Hinweise nach dem Beweisverfahren vorliegen.

Richter: „Ich glaube dem Opfer“

Das Urteil lautet dennoch schuldig, weil er eine grobe Fahrlässigkeit erkennt. Der Angeklagte erhält wegen fahrlässiger Körperverletzung eine Geldstrafe. „Ich glaube dem Opfer“, begründet Beran. Sie habe bei einer Schlangenlinien-Fahrt über die ganze Landstraße nur schwer bis gar keine Möglichkeit gehabt, den Unfall zu verhindern. „Noch dazu kommt, dass Sie nicht abgeblendet haben“, führt er aus. Die Schadensgutmachung und das Geständnis, der Unfallverursacher gewesen zu sein, waren Milderungsgründe. Der Angeklagte drückte sein Bedauern aus: „Mir tut das alles wahnsinnig leid.“